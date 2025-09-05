Генпрокурор России на ВЭФ рассказал о проделанной работе

Краснов: После вмешательства прокуроров погашены долги перед предпринимателями

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума ВЭФ-2025 на секции «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» рассказал о проделанной работе, передает корреспондент «Ленты.ру».

Во вступительном слове генпрокурор отметил, что проделана большая работа. В первом полугодии 2025 года после вмешательства прокуроров погашена задолженность перед предпринимателями по невыплатам за выполненные работы на сумму 1 миллиард 400 миллионов.

Прокурорами внесено 43,5 тысячи представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 25 тысяч должностных лиц, еще 5000 — к административной.

В этом году формат традиционной секции генпрокуратуры в рамках ВЭФ несколько изменился — впервые в президиуме большинство занимают не юристы, в том числе иностранные, а российские предприниматели. «В наступающем периоде вынужденного охлаждения экономики главное значение имеет поддержка государством предпринимателей», — отметил модератор секции Петр Марченко.

Ранее сообщалось, что Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса во время Восточного экономического форума. Один из участников встречи с генпрокурором рассказал о серьезных барьерах, которые нужно преодолеть предпринимателям при реализации инвестиционных проектов.