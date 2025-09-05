Силовые структуры
Генпрокурор России поручил добиваться налоговых льгот для бизнеса на Дальнем Востоке

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума ВЭФ-2025 на секции «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» сообщил о том, что поручил прокурорам добиваться установления налоговых льгот для бизнеса на Дальнем Востоке, передает корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о льготах по обязательным платежам для концессионеров, реализующих инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.

«В результате важные для этих регионов объекты освобождаются от внесения налогов и облагаются пониженной ставкой в отношении имущества и прибыли», — уточнил Краснов.

В рамках ВЭФ-2025 глава ведомства также рассказал, что Генпрокуратура подготовила поправки в действующее законодательство, которые должны обеспечить гарантированное соблюдение прав предпринимателей.

