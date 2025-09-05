Из жизни
02:00, 5 сентября 2025

Женщина-политик разделась догола и станцевала

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Amarat Chokepamitkul

Таиландский политик Амарат Чокепамиткул сдержала обещание, которое дала в соцсети три месяца назад. Об этом пишет издание The Thaiger.

В начале июня Амарат Чокепамиткул выступила против премьер-министра Таиланда Паэтонгтарн Шинаватры. Она рассказала в соцсети, что дала обет станцевать без одежды, если до конца 2025 года Паэтонгтарн Шинаватру сместят с поста премьер-министра.

29 августа Конституционный суд Таиланда сместил Паэтонгтарн Шинаватру за нарушение этических норм. После этого Амарат Чокепамиткул приехала в святилище в Накхонпатхом, где дала обет, разделась догола внутри специального шатра и станцевала перед священной статуей.

Ранее сообщалось о жителе Таиланда, который поклялся пробежать голым по улице, если найдет настоящую любовь. Найти настоящую любовь так и не удалось, но он все равно пробежал голым по улице. После этого его нашла полиция.

