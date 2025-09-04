Из жизни
06:01, 4 сентября 2025Из жизни

Голый мужчина выбежал на улицу искать настоящую любовь

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Praweena style / Shutterstock / Fotodom

В таиландской провинции Пхаттхалунг задержали голого мужчину, бегущего по жилому району. Об этом пишет The Thaiger.

Задержанный, которому оказалось 22 года, объяснил сотрудникам полиции, что исполняет клятву. По его словам, он пообещал святому духу, что будет бегать обнаженным, если найдет настоящую любовь. Когда найти любовь не удалось, он решил заранее отблагодарить божество в надежде, что это ускорит поиски.

Мужчину отвели домой. Его бабушка, с которой он живет, объяснила, что он страдает психическим заболеванием и уже неоднократно обнажался на публике. Уголовное дело решили не возбуждать.

Ранее сообщалось, что в Таиланде голый американец оказался в канализации и напал на пытавшуюся спасти его сотрудницу экстренных служб. В итоге буйного мужчину удалось скрутить, вытащить на поверхность и отправить в больницу.

