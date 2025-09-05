Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

«Ростех»: Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Борт с номером 97004, построенный по серийным технологиями, поднялся в воздух с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Отличительной особенностью самолета является его оснащение российскими компонентами, включая силовые агрегаты ПД-8.

«В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины», — заявили в госкорпорации.

В марте глава Минпромторга России Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей РФ заявил, что импортозамещенные пассажирские самолеты МС-21 и SJ-100 совершат первые полеты в первой половине 2025 года.