Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:21, 5 сентября 2025Наука и техника

Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

«Ростех»: Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

Борт с номером 97004, построенный по серийным технологиями, поднялся в воздух с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Отличительной особенностью самолета является его оснащение российскими компонентами, включая силовые агрегаты ПД-8.

«В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины», — заявили в госкорпорации.

В марте глава Минпромторга России Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей РФ заявил, что импортозамещенные пассажирские самолеты МС-21 и SJ-100 совершат первые полеты в первой половине 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    Задержание переводившего криптовалюту ВСУ россиянина попало на видео

    Путин назвал неожиданным решение Китая о безвизе для россиян

    В США заявили о сходстве позиций Путина и Трампа по Украине

    Спецслужбы раскрыли переводившего криптовалюту украинским военным россиянина

    Путин рассказал о своих планах после участия в ВЭФ

    Путин заявил о недотягивающем до норм Минздрава потреблении рыбы в России

    Суд определился со спрятавшим изнасилованную российскую школьницу в диване педофилом

    В России объяснили слова Путина о двуглавом орле

    Месси оформил дубль в возможном последнем домашнем матче за сборную Аргентины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости