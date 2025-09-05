Инструкторы в российской автошколе вели интимную переписку и приставали к подросткам

В челябинской школе вождения инструкторы вели интимную переписку и приставали к ученицам-подросткам. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, местная жительница пожаловалась в прокуратуру на бывшего мужа, который являлся автоинструктором. По ее словам, мужчина вместе с коллегами приставал к несовершеннолетним ученицам в возрасте 16-17 лет. Она рассказала, что узнала обо всем, когда увидела интимные переписки ее супруга с другими инструкторами. В них мужчины обсуждали, что можно меняться ученицами друг с другом и делиться 50 процентами от урока.

Замдиректора автошколы прокомментировала произошедшее и заявила, что инструкторов надо сажать, а потерпевшим идти в полицию.

