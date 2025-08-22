Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с марта 2027 года

Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с марта 2027 года. Об этом в четверг, 21 августа, сообщило Министерство здравоохранения Российской Федерации в Telegram.

Как указало ведомство, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года.

В Минздраве отдельно уточнили, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования водителей или форму справки с 1 сентября внесено не будет.

Ранее стало известно, что введение новых программ в российских автошколах перенесли на полгода. Предполагалось, что новые программы вступят в силу с 1 сентября, но старые программы обучения сохранят действие до 1 марта 2026 года.