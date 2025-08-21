Россия
Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

ТАСС: Введение новых программ в российских автошколах перенесли на полгода
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Введение новых программ в российских автошколах перенесли на полгода. Нововведения отражены в приказе Минпросвещения, передает ТАСС.

Изначально предполагалось, что новые программы вступят в силу с 1 сентября, но старые программы обучения водителей сохранят действие до 1 марта 2026-го.

Согласно появившимся подробностям о новом учебном плане, часть занятий будут проводить в дистанционном формате. При этом количество часов вождения на дорогах предлагается увеличить.

Кроме того, из программы намерены исключить тему «Вождение с прицепом», но при этом дополнить ее курсом об опасном вождении, использовании средств индивидуальной мобильности, предъявления электронных документов и ношения жилетов со световозвращающими полосами.

Для получения водительских прав категории D (автобус) водителям по новым правилам будет достаточно пройти переподготовку, если у кандидата уже имеется стаж управления легковым автомобилем или грузовиком.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о введении для автовладельцев с 1 сентября новых госпошлин и кратном повышении тарифов на ряд действующих сборов.

