Россиян предостерегли от покупки жилья с инвестором

Экономист Кричевский: Схема покупки жилья с инвестором довольно сомнительна

Схема покупки жилья с привлечением «инвесторов» весьма рискованна. Об опасности такого рода сделок агентству «Прайм» рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Такой схемой, в частности, пользуются те россияне, кто подпадает под условия льготной ипотеки — они пытаются найти людей для оплаты как минимум первого взноса, обещая им за это в будущем некоторое вознаграждение. Такие сценарии довольно сомнительны, предупреждает Кричевский. «Это кейс, который нежизнеспособен не с точки зрения финансов, а с точки зрения доверия и юридической чистоты. Очень типичная история, когда где-то появляется один-два примера определенной схемы и ее моментально начинают тиражировать», — объяснил собеседник агентства.

На деле такая схема представляет собой обыкновенный заем, в котором недвижимость не может выступить налогом, ведь уже находится в залоге у банка. Вдобавок права «инвестора» могут быть не закреплены договором, ведь в рамках семейной ипотеки такого лица быть не может. Также в данной схеме нет четкого механизма обслуживания кредита и распределения гипотетической прибыли при аренде и перепродаже объекта. Схема также не прописывает, за чей счет будет ремонтироваться и обставляться квартира. Выгода для «инвестора» не так велика: вкладывая два миллиона рублей и сдавая объекта через год-два за 60 тысяч рублей в месяц, все это время наймодатель будет получать не более 10 процентов годовых.

Лучшим исходом, по мнению Кричевского, здесь будет постепенный расчет между участниками сделки. «К примеру, если бенефициар получил 2 миллиона рублей, то он будет возвращать по 100 тысяч в течение 30 месяцев — да, это на 50 процентов больше, но это деньги на 2,5 года, и для такого вида взаимоотношений это нормально», — поделился эксперт. Правда, такой договор необходимо оформлять у юриста, а с дохода платить налог.

Ранее в России спрогнозировали, когда рыночная ипотека станет доступнее. По мнению экономистов, это произойдет к концу 2026 года, когда ключевая ставка опустится до 10 процентов, а ипотечные — до 12-13 процентов.