19:45, 5 сентября 2025Из жизни

Кот повадился сбегать от хозяев на пивоварню

В Великобритании кот стал сбегать из дома на пивоварню в другое графство
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Daniel Cole / AP

В Великобритании кот повадился сбегать от хозяев на пивоварню в 48 километрах от дома. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые годовалый кот по кличке Пинат (с англ. peanut — «арахис») пропал в конце июня. Он таинственным образом попал на пивоварню Castle Rock в графстве Ноттингем. Рабочие прозвали его Скрич (с англ. screech — «визг») в честь названия одного из пивных напитков, что они производят, — Screech Owl.

Скрич полюбился сотрудникам и посетителям пивоварни. Однако они не оставляли попыток найти его хозяев. В конце концов они отнесли кота к ветеринару. Врач обнаружил у него чип, благодаря которому связался с его владельцами — Сэмом Бхамра и Чарли Ролингс.

Пинат вернулся домой в графство Линкольншир, и пара купила для него ошейник с именной биркой. Однако кот смог снять его и вскоре снова исчез. Ролингс сразу позвонила в Castle Rock, и работники пивоварни подтвердили, что Пинат у них. После этого Бхамра купил для кота устройство, которое позволит отслеживать его геолокацию.

Ролингс призналась, что они до сих пор не знают, как Пинат оказывается на пивоварне. Сначала женщина думала, что он запрыгивает в грузовик Castle Rock, доставляющий пиво в их графство. Однако работники пивоварни рассказали, что они не доставляют напитки в этот регион.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, кота, сбежавшего из приюта, нашли спящим в жилом комплексе, где он жил раньше. Он не смог дождаться официальной выписки после кастрации и ушел сам.

