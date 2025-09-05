Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:06, 5 сентября 2025Ценности

Леди Гагу сняли в откровенном виде на яхте с женихом

Американскую певицу Леди Гагу сняли на яхте в купальнике и мини-шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американскую певицу Леди Гагу (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) сняли в откровенном виде с женихом. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю исполнительницу во время отдыха на яхте в Майами, штат Флорида. Она предстала перед камерой в черном наряде, который состоял из слитного купальника с глубоким декольте и тонкими бретелями и мини-шортов. Также звезда надела косынку на голову и солнцезащитные очки.

В свою очередь, компанию Гаге составил ее возлюбленный — предприниматель Майкл Полански.

В августе папарацци сняли американскую певицу Селену Гомес в купальнике на яхте в Мексике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

    Депутат Рады раскрыл смысл встречи «коалиции желающих»

    Экс-депутат Рады назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией

    В российском городе сообщили о взрывах и возгорании

    Работу российского аэропорта временно ограничили

    Стало известно о планах Трампа переименовать Пентагон в Министерство войны

    Автомобилистам дали совет по продлению срока службы двигателя

    На Западе заметили плохой сигнал для Киева на встрече «коалиции желающих»

    Пенсионерка поверила выдававшему себя за астронавта мошеннику и перевела ему деньги

    Биолог объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров в КНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости