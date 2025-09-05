Мальчик поймал самого большого палтуса в мире

В США 13-летний мальчик поймал палтуса весом 80,5 килограмма

В американском штате Нью-Гэмпшир мальчик поймал огромного атлантического палтуса. Об этом сообщает издание The Portsmouth Herald.

30 августа 13-летний Джексон Денио вышел в море на специальном судне вместе с 40 другими рыболовами. Они собирались удить рыбу всю ночь. Когда началась рыбалка, кто-то посоветовал мальчику опустить леску до самого дна на тот случай, если там затаился палтус. Тот так и поступил. Меньше чем через минуту у него стало клевать.

Юный рыболов 15 минут боролся с рыбой, прежде чем ему удалось вытащить ее из воды. Палтус, который ему попался, был больше него и весил 80,5 килограмма. Рыбу тщательно взвесили, после чего направили данные в Международную ассоциацию спортивного рыболовства, которая ведет учет самых больших рыб в мире, пойманных рыболовами. Денио претендует на рекорд в юниорской категории.

