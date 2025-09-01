В США рыболов поймал огромного карпа весом 18 килограммов

В американском штате Иллинойс 47-летний рыболов Дэнни Вивар поймал огромного карпа. Об этом сообщает WGN-TV.

Вивар рыбачил на реке Чикаго. По его словам, когда стало клевать, удочка так изогнулась, что было ясно — попалось крупная рыба. Чтобы вытащить ее из воды, рыболову понадобилось 15-20 минут. Пока он боролся с карпом, вокруг собрались зеваки.

Посмотрев на пойманного карпа, Вивар отпустил его в реку. Весов под рукой не было, поэтому взвесить улов не удалось. Рыболов считает, что рыба весила от 16 до 18 килограммов.

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.