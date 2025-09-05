Россия
Массовая авария с участием мотоциклистов произошла в Москве

В Москве произошло массовое ДТП, в аварию попали мотоциклисты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Массовое ДПТ с участием мототранспорта произошло в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На снятых очевидцем кадрах видно несколько лежащих на земле мотоциклов. Кроме них, в аварию попал автомобиль каршерингового сервиса — на видео он преграждает дорогу другим машинам. На нем видны следы столкновения. Асфальт усеян мелкими обломками, на заднем плане видно корчащегося от боли человека — предположительно, мотоциклиста.

Точное число пострадавших не раскрывается. Авария произошла около столичного торгового центра «Авеню».

Ранее в Москве произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса. Местом аварии стал Мичуринский проспект. По предварительным данным, водитель легковушки неожиданно перестроился на полосу движения автобуса и протаранил его.

