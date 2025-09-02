Россия
К пострадавшим в ДТП с автобусом в Москве прилетел вертолет санавиации

В Москве в ДТП с автобусом пострадали пять человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия»

В Москве в аварии с автобусом пострадали пять человек, среди них есть дети. К пострадавшим в ДТП прилетел вертолет санавиации, сообщает MSK1.RU.

Авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской деревни. По предварительным данным, водитель легковушки неожиданно перестроился на полосу движения автобуса и протаранил его.

По данным издания, пострадали пять пассажиров автобуса, из них двое — дети. Их забрал вертолет санавиации, чтобы доставить в больницу для оказания медицинской помощи. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

На опубликованных порталом кадрах видно, как женщина несет на руках ребенка для посадки на борт.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП. Пострадали три человека.

