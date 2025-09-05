Медведев о гарантиях Запада Украине: Это bullshit

Гарантии безопасности, которые Запад обещает Украине, — чушь, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Его слова приводит RT в Telegram.

5 сентября Медведев приехал в граничащий со страной НАТО город Светогорск Ленинградской области.

«Это чушь собачья, ересь такая — то, чем они занимаются. Выражаясь на английском языке, это bullshit или просто shit», — сказал политик журналистам на вопрос о западных обещаниях Киеву.

Ранее Медведев назвал придурком главу МИД Британии Дэвида Лэмми, заявившего о передаче Украине процентов с замороженных активов России. 5 сентября стало известно о планах главы британского кабмина Кира Стармера отправить Лэмми в отставку. Его преемницей назвали Иветт Купер, которая возглавляет Министерство внутренних дел королевства.