Медведев: За передачу Украине российских активов Киев расплатится территориями

Передача Украине прибыли от российских активов будет иметь последствия для Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее о направлении прибыли от замороженных активов России Украине говорил глава МИД Британии Дэвид Лэмми.

В своем ответе «английскому придурку», как Медведев назвал Лэмми, он указал, что после получения российских денег Украиной у Москвы возникает «право требования» к Киеву. Единственным путем его реализации политик назвал занятие новых земель, при этом речь не идет о территориях, включенных в состав России, подчеркнул зампред Совбеза.

«Так что всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество страны 404», — резюмировал Медведев. «Страной 404» иногда называют Украину, когда хотят намекнуть на ее несостоятельность как государства.

Ранее Медведев рассказал о плохих новостях для политического руководства Франции и Германии. Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца он назвал «двуяйцевыми близнецами».