Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 5 сентября 2025Мир

Стало известно о планах Стармера сменить главу МИД Британии

Guardian: Иветт Купер станет новым главой МИД Великобритании
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Иветт Купер

Иветт Купер. Фото: Toby Melville / Reuters

Новым главой МИД Великобритании станет возглавляющая МВД страны Иветт Купер. Об этом сообщила журналистка газеты The Guardian Пиппа Крерар в социальной сети X со ссылкой на правительственные источники.

«Источники на Даунинг-стрит сообщили мне, что Иветт Купер уйдет в министерство иностранных дел, а [министр юстиции Великобритании] Шабана Махмуд займет место в министерстве внутренних дел», — говорится в публикации.

По данным Sky News, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми перейдет на должность министра юстиции и станет заместителем премьер-министра страны Кира Стармера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер позвонил Трампу после высказываний о Киеве и Баку

    Вторую журналистку «Дождя» объявили в розыск в России после постов в мессенджере

    Фанаты угрожали новичку киевского «Динамо» из-за его любви к России

    Зеленский отказался пообещать Фицо остановить удары по «Дружбе»

    Женщина попыталась спасти собаку и упала с 18-метровой скалы

    Хайди Клум показала фигуру в прозрачном платье

    В США пассажирский самолет врезался в забор и парализовал работу аэропорта

    Россиянам предрекли скорое расширение одной программы льготной ипотеки

    Медведев перечислил усиливающие военную активность вблизи границ России страны

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости