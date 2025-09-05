Стало известно о планах Стармера сменить главу МИД Британии

Guardian: Иветт Купер станет новым главой МИД Великобритании

Новым главой МИД Великобритании станет возглавляющая МВД страны Иветт Купер. Об этом сообщила журналистка газеты The Guardian Пиппа Крерар в социальной сети X со ссылкой на правительственные источники.

«Источники на Даунинг-стрит сообщили мне, что Иветт Купер уйдет в министерство иностранных дел, а [министр юстиции Великобритании] Шабана Махмуд займет место в министерстве внутренних дел», — говорится в публикации.

По данным Sky News, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми перейдет на должность министра юстиции и станет заместителем премьер-министра страны Кира Стармера.