Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 5 сентября 2025Мир

Заместитель Стармера угодила в скандал и подала в отставку

Sky News: Заместитель Стармера Рейнер подала в отставку из-за неуплаты налогов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Заместитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера и министр жилищного строительства Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов. Об этом сообщает Sky News.

«Рейнер ушла в отставку с поста, признав, что ей следовало заплатить больше гербового сбора за дом, который она купила в городе Хоуве, поскольку это была ее вторая недвижимость (...). Она также покинула пост заместителя лидера Лейбористской партии», — отмечается в материале.

Рейнер отправила Стармеру письмо, объявив о своей отставке. В нем она заявила, что тяжесть, которую приходится испытывать ее детям из-за того, что она остается на своем посту, стала невыносимой и она глубоко сожалеет, что не обратилась за дополнительной профессиональной консультацией по вопросам налогообложения.

15 сентября 2024 года Стармеру пригрозили следствием по факту подарков, полученных его женой Викторией. Отмечается, что британский премьер нарушил парламентские планы, так как не задекларировал факт того, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги. Кроме того, доноры Лейбористской партии оплатили его супруге дорогостоящие билеты на концерты американской певицы Тейлор Свифт.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Умер старейший член королевской семьи

    Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

    Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

    В России составят список верфей для распродажи

    Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

    В России захотели увольнять за флирт с коллегами

    Известную актрису из «Интернов» задержали с наркотиками в Москве

    Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

    Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости