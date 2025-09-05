Заместитель Стармера угодила в скандал и подала в отставку

Sky News: Заместитель Стармера Рейнер подала в отставку из-за неуплаты налогов

Заместитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера и министр жилищного строительства Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов. Об этом сообщает Sky News.

«Рейнер ушла в отставку с поста, признав, что ей следовало заплатить больше гербового сбора за дом, который она купила в городе Хоуве, поскольку это была ее вторая недвижимость (...). Она также покинула пост заместителя лидера Лейбористской партии», — отмечается в материале.

Рейнер отправила Стармеру письмо, объявив о своей отставке. В нем она заявила, что тяжесть, которую приходится испытывать ее детям из-за того, что она остается на своем посту, стала невыносимой и она глубоко сожалеет, что не обратилась за дополнительной профессиональной консультацией по вопросам налогообложения.

15 сентября 2024 года Стармеру пригрозили следствием по факту подарков, полученных его женой Викторией. Отмечается, что британский премьер нарушил парламентские планы, так как не задекларировал факт того, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги. Кроме того, доноры Лейбористской партии оплатили его супруге дорогостоящие билеты на концерты американской певицы Тейлор Свифт.