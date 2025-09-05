Мужчина попал в больницу после удара головой и сбежал оттуда в костюме медбрата

В Бурятии мужчина попал в больницу и сбежал оттуда, украв одежду медбрата

Мужчина попал в больницу после свадьбы в Бурятии и сбежал оттуда в одежде медбрата. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

46-летний житель Гусиноозерска в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован с праздника в Гусиноозерскую центральную районную больницу. Причиной стал удар головой. Ночью он украл два медицинских костюма, футболку и тапочки из кабинки для хранения спецодежды, переоделся и сбежал. За пределами больницы он переоделся во второй похищенный костюм.

Ущерб медицинским работникам составил почти 12 тысяч рублей. С какой целью он совершил побег, остается неизвестным. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

