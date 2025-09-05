Забота о себе
09:29, 5 сентября 2025Забота о себе

Мужчина женился на женщине из семьи алкоголиков и столкнулся со странным запретом дома

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Колумнистка, специалистка по отношениям Жанна Десмонд-Харрис дала совет мужчине, чья жена запрещает наличие любого алкоголя в доме. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, его жена выросла в семье, где у многих была алкогольная зависимость, и теперь не разрешает приносить алкоголь в их дом. «У нее никогда не было проблем с алкоголем — она вообще не пьет, — но она непреклонна в том, что в наш дом никогда не попадает спирт, кроме как в качестве средства для растираний. Я не большой любитель выпить, но до того, как мы встретились с женой, я время от времени с удовольствием выпивал бокал хорошего вина», — отметил он.

Мужчина задался вопросом — как донести до жены, что наличие в доме бутылки хорошего напитка, которым можно время от времени побаловать себя, не приведет к зависимости. Десмонд-Харрис в ответ призвала откровенно поговорить с женой, чтобы выяснить, чего она на самом деле боится.

«В зависимости от того, чем она поделится с вами, вы, возможно, сможете успокоить ее, посоветовать обратиться к психотерапевту, чтобы он научил ее некоторым методам борьбы со своими чувствами по поводу алкоголя, или предложить компромисс. Может быть, вы могли бы выпить, когда ее нет дома или после того, как она ляжет спать, или купить вино и выбросить остатки в тот же день, чтобы оно не стояло дома недели и месяцы подряд?» — написала она.

Ранее стала известна история женщины, которой удалось поймать мужа на измене с помощью одного домашнего устройства. Женщина призналась, что однажды забрала годовалого сына в гости к бабушке и нечаянно оставила одну из радионянь включенной.

