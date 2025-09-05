На Украине оркестр сыграл увертюру со звуком пролета дрона «Герань»

Оркестр из Киевской области сыграл увертюру со звуком пролета ударного дрона «Герань», об этом сообщает издание «Украинские новости».

Народный любительский духовой оркестр «Гармония» из села Ковшеватая Киевской области положил звуки работы ПВО на ноты. Видео коллектив выложил в соцсети, чем поразил пользователей. Ролик за первые сутки собрал более миллиона просмотров.

Оркестранты сыграли характерный гудящий звук полета беспилотника и при помощи барабана изобразили звуки стрельбы противоракетами. В сети по-разному оценили творческий эксперимент, некоторые выразили восхищение, другие выразили недоумение, зачем в музыке изображать страшный для украинцев звук.

«Хорошо вы играете, но сразу мороз по коже и сердце колотится!» — написал один из комментаторов.

