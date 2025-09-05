Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 5 сентября 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о катастрофической нехватке личного состава в ВСУ

MWM: ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне продолжающегося российского наступления испытывают катастрофическую нехватку личного состава. Об этом рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).

«После нескольких месяцев непрерывного продвижения российских войск появляется все больше сообщений с обеих сторон конфликта, что из-за серьезной нехватки личного состава украинские подразделения на передовой оказываются все менее укомплектованы», — говорится в публикации.

В издании напомнили о сообщении экс-начальника штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Богдана Кротевича, что передовые подразделения ВСУ укомплектованы менее чем на треть и обладают низкими возможностями вести бой.

Ранее попавший в российский плен боец ВСУ Владимир Егоров рассказал, что Украина на поле боя несет огромные потери. По его словам, именно из-за этого в стране продолжается принудительная мобилизация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    В России заметили «радиационные» туманы

    Почесывание спины за деньги стало новым вирусным трендом

    После завершения сессии ВЭФ Путин вернулся к своему месту с одной целью

    Выброшенный в ковре после расправы россиянин выжил благодаря прохожим

    Европу и США обвинили в гибели 38 миллионов человек из-за санкций

    «Самая сексуальная в мире судья» в крошечном бикини попала на обложку журнала

    Агрессивный россиянин устроил дебош в самолете и заплатил за это десятки тысяч рублей

    Путин высказался о ловушке сырьевого партнера для России

    Футболист «Спартака» заявил о желании задать один вопрос Карпину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости