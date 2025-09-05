Мир
01:26, 5 сентября 2025

На Западе заметили плохой сигнал для Киева на встрече «коалиции желающих»

BZ: Виртуальное участие Мерца и Стармера говорит об угасании поддержки Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Виртуальное участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера во встрече «коалиции желающих» в Париже может свидетельствовать о снижении их энтузиазма в поддержке Киева. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Возможным признаком того, что энтузиазм некоторых партнеров по коалиции, похоже, угасает, является тот факт, что и Мерц, и премьер-министр Великобритании приняли участие во встрече лишь виртуально», — отмечается в статье.

По информации издания, еще до начала переговоров возникали сомнения в их эффективности, поскольку «коалиция желающих» уже несколько раз собиралась, но не достигала ощутимых результатов. Кроме того, некоторые лидеры европейских стран и правительств уже начинают смягчать свои высказывания, отходя от более жесткой риторики.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину.

