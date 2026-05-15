Людям с бессонницей подсказали простую технику для быстрого засыпания

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: tirachardz / Magnific

Психолог Соня Барбер подсказала людям с бессонницей простую технику, которая поможет заснуть менее чем за 15 минут. Ее рекомендацию приводит издание 20minutos.

Барбер посоветовала лечь в постель, закрыть глаза и представить маршрут, которым человек часто пользуется в повседневной жизни. «Попробуйте мысленно представить себя проезжающим по этой дороге. Но поверхностного подхода недостаточно. Когда я говорю представить, я имею в виду как можно более детально. Подумайте о цвете первого светофора, о буханках хлеба в витрине пекарни», — объяснила специалистка.

По ее словам, человек может передвигаться по этому пути как угодно: пешком, на велосипеде или автомобиле. Данная техника позволяет быстро заснуть, поскольку она занимает головной мозг нейтральной задачей, тем самым отвлекая его от мыслей, вызывающих возбуждение, добавила Барбер.

Ранее врачи Ама Джохал и Райан Чин Тау Чонг рассказали об эпидемии храпа. Одной из ее причин медики назвали рост случаев ожирения.

