Ермак не смог выйти из СИЗО под залог, он проведет ночь в платной камере

Залог за бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака так и не был внесен к концу дня, поэтому он проведет ночь в СИЗО, где ему оплатили камеру, пишет ТАСС.

Судебное заседание по вопросу меры пресечения для Ермака длилось два дня и завершилось вечером 13 мая. Лишь утром 14 мая суд постановил отправить бывшего главу офиса под арест на 60 суток с возможностью выйти под залог в 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов). Предполагалось, что нужную сумму внесут в тот же день, однако этого не произошло, и ему пришлось остаться в СИЗО.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.