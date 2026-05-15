Австрийский космонавт сделал признание об инопланетянах

Космонавт Фибек признался, что хотел бы увидеть инопланетян

Австрийский космонавт Франц Фибек заявил, что не верит в инопланетян, но признался, что, несмотря на это, хотел бы их увидеть. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Журналист спросил Фибека о том, верит ли он в существование внеземных цивилизаций. В ответ на это он поделился, что не верит. «Хотя, честно говоря, мне бы хотелось встретить что-то подобное — инопланетян или НЛО», — добавил космонавт, уточнив, что за время его полета этого не произошло.

Ранее в рассекреченных ФБР файлах об НЛО обнаружили описание существ ростом 122 см.