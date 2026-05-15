Папа Римский предупредил об «отравлении будущего»

Папа Римский Лев XIV раскритиковал рост военных расходов, назвав это «отравлением будущего». Его слова приводит Der Spiegel.
«Нельзя называть «обороной» вооружение, которое усиливает напряженность и нестабильность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым безразлично общее благо», — заявил глава Католической церкви.
Папа посетил университет в Риме, где поговорил со студентами о мире, который «изуродован войнами и языком войны», об «отравлении разума, проникающем с геополитического уровня во все социальные отношения».
Лев XIV также назвал опасным использование искусственного интеллекта в боевых действиях.
13 апреля Папа Римский заявил, что будет и дальше открыто выступать против войн, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.