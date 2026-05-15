Папа Римский предупредил об «отравлении будущего»

Папа Лев раскритиковал рост военных расходов, назвав это отравлением будущего

Папа Римский Лев XIV раскритиковал рост военных расходов, назвав это «отравлением будущего». Его слова приводит Der Spiegel.

«Нельзя называть «обороной» вооружение, которое усиливает напряженность и нестабильность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым безразлично общее благо», — заявил глава Католической церкви.

Папа посетил университет в Риме, где поговорил со студентами о мире, который «изуродован войнами и языком войны», об «отравлении разума, проникающем с геополитического уровня во все социальные отношения».

Лев XIV также назвал опасным использование искусственного интеллекта в боевых действиях.

13 апреля Папа Римский заявил, что будет и дальше открыто выступать против войн, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.