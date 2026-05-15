01:04, 15 мая 2026Мир

Папа Римский предупредил об «отравлении будущего»

Марина Совина (ночной редактор)
Папа Римский Лев XIV. Фото: Maria Laura Antonelli / Globallookpress.com

Папа Римский Лев XIV раскритиковал рост военных расходов, назвав это «отравлением будущего». Его слова приводит Der Spiegel.

«Нельзя называть «обороной» вооружение, которое усиливает напряженность и нестабильность, сокращает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым безразлично общее благо», — заявил глава Католической церкви.

Папа посетил университет в Риме, где поговорил со студентами о мире, который «изуродован войнами и языком войны», об «отравлении разума, проникающем с геополитического уровня во все социальные отношения».

Лев XIV также назвал опасным использование искусственного интеллекта в боевых действиях.

13 апреля Папа Римский заявил, что будет и дальше открыто выступать против войн, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.

