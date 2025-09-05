Найден простой способ облегчить боль в спине без лекарств

WJEM: Прослушивание любимых треков снижает боль в спине

Музыка может стать неожиданным союзником в борьбе с острой болью в спине. Как показало исследование, опубликованное в Western Journal of Emergency Medicine (WJEM), прослушивание любимых треков в отделении неотложной помощи снижает уровень тревожности, а вместе с ним и дискомфорт.

В эксперименте пациенты с сильной болью в спине слушали музыку по своему выбору всего 10 минут. После этого врачи фиксировали заметное снижение боли как в покое, так и при движении. Ученые объясняют: эффект связан не с устранением причины боли, а с уменьшением тревожности и отвлечением внимания.

Метод оказался простым и доступным — пациентам выдавали наушники и плеер с подпиской на музыку. «Это почти ничего не стоит, но помогает облегчить страдания без побочных эффектов», — отмечают авторы исследования.

По их мнению, музыка может стать частью базового набора неинвазивных методов поддержки пациентов в больницах. Врачи уже пробуют использовать ее и в других сценариях — от простых процедур до терапии зависимостей.

Ранее ученые показали еще один неожиданный эффект музыки: веселые и мягкие мелодии помогают быстрее справляться с укачиванием, снижая его симптомы почти наполовину.