Названы любимые аэропорты россиян

ТАСС: Аэропорты Шереметьево и Сочи назвали самыми любимыми в России

Россияне назвали два самых любимых аэропорта страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет».

На первом месте оказался московский Шереметьево, он стал фаворитом у каждого четвертого жителя России — за него проголосовали 24 процента. Второе место получила воздушная гавань Адлер в городе Сочи — 16 процентов. Третье место разделили Пулково и Внуково, за них проголосовали по 12 процентов респондентов.

В топ-5 также вошли воздушные гавани Краснодара и Кольцово в Екатеринбурге. Главными качествами хороших аэроузлов россияне назвали скорость регистрации и досмотра (40 процентов), транспортную доступность (36 процентов) и удобные зоны ожидания рейсов (32 процента). Также каждый пятый пассажир (22 процента) обращает внимание на приветливость сотрудников аэропорта, а для 30 процентов респондентов оказались важны магазины и рестораны внутри гавани.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке, в том числе международного терминала аэропорта Хабаровска. Глава государства назвал новый терминал воздушной гавани хорошим и поздравил хабаровчан.