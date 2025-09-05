Названы ранние признаки алкоголизма

Психолог Григорьева: При начинающемся алкоголизме человек пьет в одиночку

Алкогольная зависимость начинается с заметных изменений в поведении, которые окружающие часто игнорируют, рассказала медицинский психолог Карина Григорьева. Ранние признаки алкоголизма она перечислила в беседе с Ufatime.ru.

По словам психолога, человек может начать нормализовать употребление алкоголя, превращая его в обязательный ритуал для завершения дня. Количество выпитого и частота употребления постепенно увеличиваются, у человека меняются приоритеты. «Круг общения смещается в сторону пьющих компаний, а в потребительских привычках появляется интерес к мониторингу ассортимента и цен на алкоголь», — отметила Григорьева.

Также о начинающемся алкоголизме может говорить то, что человек начинает употреблять спиртное в одиночку, чтобы регулировать свое эмоциональное состояние. Кроме того, у него растет толерантность к алкоголю, и планируя выпить один бокал, человек в итоге употребляет гораздо больше, а также притупляется рвотный рефлекс — природный защитный механизм организма, добавила врач.

Помимо этого, при развитии алкоголизма чаще происходят ситуации, когда опьянение приводит к нелепым или опасным последствиям: пробуждение в незнакомом месте, необоснованные траты, потеря вещей. При обнаружении одного или нескольких из этих признаков у себя или близких Григорьева порекомендовала обратиться за консультацией к специалисту.

