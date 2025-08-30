Названа самая вредная закуска к пиву

Гастроэнтеролог Чистик назвала чипсы и сухарики самой вредной закуской к пиву

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие закуски к пиву считаются самыми вредными. Их она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Самыми вредными закусками к пиву врач назвала чипсы, сухарики, копчености и жареную еду. По словам гастроэнтеролога, в первую очередь они опасны тем, что содержат много соли. «Суточная норма соли для взрослого человека составляет около пяти граммов, но вечер с пивом и пакетом соленых снеков легко перебивает эту цифру в несколько раз», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Чистик, любой алкоголь в сочетании с большой порцией высококалорийных снеков может перегрузить поджелудочную железу и печень, причем настолько, что даже единичный эпизод спровоцирует острый панкреатит.

Еще одна опасность подобных закусок заключается в количестве специй, которые в них добавлены. «Уксус и специи усиливают раздражение слизистой и провоцируют изжогу. У людей с гастритом или рефлюксом такие закуски почти гарантированно вызывают обострение», — предупредила врач.

