Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 30 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Названа самая вредная закуска к пиву

Гастроэнтеролог Чистик назвала чипсы и сухарики самой вредной закуской к пиву
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Krugliak / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие закуски к пиву считаются самыми вредными. Их она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Самыми вредными закусками к пиву врач назвала чипсы, сухарики, копчености и жареную еду. По словам гастроэнтеролога, в первую очередь они опасны тем, что содержат много соли. «Суточная норма соли для взрослого человека составляет около пяти граммов, но вечер с пивом и пакетом соленых снеков легко перебивает эту цифру в несколько раз», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Чистик, любой алкоголь в сочетании с большой порцией высококалорийных снеков может перегрузить поджелудочную железу и печень, причем настолько, что даже единичный эпизод спровоцирует острый панкреатит.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Еще одна опасность подобных закусок заключается в количестве специй, которые в них добавлены. «Уксус и специи усиливают раздражение слизистой и провоцируют изжогу. У людей с гастритом или рефлюксом такие закуски почти гарантированно вызывают обострение», — предупредила врач.

Ранее психиатр-нарколог Татьяна Старостина назвала указывающие на развитие алкоголизма изменения в поведении. Она посоветовала насторожиться, если человек употребляет алкоголь в одиночестве, не контролирует дозу и пьет так, что утром его мучает похмелье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы основные версии ликвидации Парубия

    Названа самая вредная закуска к пиву

    Жительница Таиланда побывала в России и назвала пять удививших ее вещей

    Экс-солистка «Миража» призналась в симпатии к изменившему жене рэперу

    В ЕС рассказали о серьезном дефиците в финансировании Украины

    На Западе предложили ввести самые жесткие санкции против России

    Газманов отреагировал на включение его песен в школьную программу

    В Минобороны заявили о продолжении СВО

    Герасимов раскрыл одну из основ успеха России в СВО

    Боня призвала дать шанс застрявшей на пике Победы альпинистке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости