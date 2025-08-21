Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 21 августа 2025Забота о себе

Названы указывающие на развитие алкоголизма изменения в поведении

Нарколог Старостина: Употребление алкоголя в одиночестве говорит о зависимости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Догадаться о том, что близкий человек начал злоупотреблять спиртными напитками, помогают не только внешние признаки, но и некоторые изменения в поведении, рассказала психиатр-нарколог Минздрава Башкирии Татьяна Старостина. Ключевые симптомы, указывающие на развитие алкоголизма, она назвала в беседе с Ufatime.ru.

По словам Старостиной, алкоголизму свойственна четкая периодичность употребления — выходные, праздники, а также повторное употребление, когда прием спиртных напитков идет дольше одного дня.

Кроме того, зависимый человек может употреблять алкоголь в одиночестве, не контролировать дозу и пить до беспамятства или так, что утром его мучает похмелье, рассказала нарколог. Помимо этого, о зависимости говорят агрессивность или сверхчувствительность под действием алкоголя, негативные социальные последствия (увольнение с работы, лишение прав), изготовление и употребление алкоголя в кустарных условиях, а также смена окружения (когда друзья становятся собутыльниками или, наоборот, собутыльники — друзьями).

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости