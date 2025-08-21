Названы указывающие на развитие алкоголизма изменения в поведении

Нарколог Старостина: Употребление алкоголя в одиночестве говорит о зависимости

Догадаться о том, что близкий человек начал злоупотреблять спиртными напитками, помогают не только внешние признаки, но и некоторые изменения в поведении, рассказала психиатр-нарколог Минздрава Башкирии Татьяна Старостина. Ключевые симптомы, указывающие на развитие алкоголизма, она назвала в беседе с Ufatime.ru.

По словам Старостиной, алкоголизму свойственна четкая периодичность употребления — выходные, праздники, а также повторное употребление, когда прием спиртных напитков идет дольше одного дня.

Кроме того, зависимый человек может употреблять алкоголь в одиночестве, не контролировать дозу и пить до беспамятства или так, что утром его мучает похмелье, рассказала нарколог. Помимо этого, о зависимости говорят агрессивность или сверхчувствительность под действием алкоголя, негативные социальные последствия (увольнение с работы, лишение прав), изготовление и употребление алкоголя в кустарных условиях, а также смена окружения (когда друзья становятся собутыльниками или, наоборот, собутыльники — друзьями).

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.