Названы препятствия на пути к мирному соглашению по Украине

Политолог Журавлев: Киев не готов к миру из-за иллюзии о возможной победе

Украина не готова к миру с Россией, потому что у нее есть Европа и иллюзия того, что она может победить, заявил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Причину нежелания Киева завершать конфликт он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Пока эта иллюзия у них будет — мира не будет. Это первое. Второе: не уверен, вообще, что с [президентом Украины Владимиром] Зеленским может быть мир, даже не потому что он нехороший человек, а просто потому, что он уже столько наговорил, что ограничил свою свободу маневра очень сильно. Ему будет трудно найти формулу, которая была бы приемлема и для него, и для нас. Поэтому боюсь, что мир мы будем заключать с кем-то другим», — высказался политолог.

Трудно сказать, как долго еще Европа сможет подпитывать иллюзию того, что Украина способна одержать победу, указал он.

«Они вроде и готовы, а, с другой стороны, они уже говорят о корейском варианте решения украинского конфликта. Вот что здесь первично — помощь Зеленскому или корейский вариант», — заключил Журавлев.

Ранее Трамп заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с Зеленским, однако добавил, что лидеры пока не готовы к ней.

