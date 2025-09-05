Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:30, 5 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы препятствия на пути к мирному соглашению по Украине

Политолог Журавлев: Киев не готов к миру из-за иллюзии о возможной победе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Журавлев

Дмитрий Журавлев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украина не готова к миру с Россией, потому что у нее есть Европа и иллюзия того, что она может победить, заявил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Причину нежелания Киева завершать конфликт он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Пока эта иллюзия у них будет — мира не будет. Это первое. Второе: не уверен, вообще, что с [президентом Украины Владимиром] Зеленским может быть мир, даже не потому что он нехороший человек, а просто потому, что он уже столько наговорил, что ограничил свою свободу маневра очень сильно. Ему будет трудно найти формулу, которая была бы приемлема и для него, и для нас. Поэтому боюсь, что мир мы будем заключать с кем-то другим», — высказался политолог.

Трудно сказать, как долго еще Европа сможет подпитывать иллюзию того, что Украина способна одержать победу, указал он.

«Они вроде и готовы, а, с другой стороны, они уже говорят о корейском варианте решения украинского конфликта. Вот что здесь первично — помощь Зеленскому или корейский вариант», — заключил Журавлев.

Ранее Трамп заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с Зеленским, однако добавил, что лидеры пока не готовы к ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    В Британии заявили о провале идеи Зеленского

    На Украине оркестр сыграл увертюру со звуком пролета дрона «Герань»

    Названы препятствия на пути к мирному соглашению по Украине

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

    Глава Сбера назвал Китай великой страной и призвал поучиться на его опыте

    Американский журналист Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером

    Греф назвал российских финансовый рынок самым развитым в мире

    В Болгарии напомнили о решении не отправлять войска на Украину

    Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости