Трамп оценил вероятность личной встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил, что оптимистично настроен в вопросе встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS News.

«Я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем», — отметил американский лидер, добавив, что «внимательно следит за тем, как оба лидера справляются с этим переломным моментом в переговорах».

Трамп признался, что считал конфликт на Украине «самым простым из тех, что я остановил», но он оказался «немного сложнее других».

Ранее Трамп заявил, что имеет в планах еще два этапа действий на случай недовольства скоростью мирного процесса по конфликту на Украине.