19:13, 3 сентября 2025

Трамп раскрыл планы на случай недовольства мирным процессом по Украине

Трамп заявил, что имеет два плана на случай недовольства процессом по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в планах еще два этапа действий на случай недовольства скоростью мирного процесса по конфликту на Украине. Его выступление транслирует агентство Associated Press.

Американскому лидеру задали вопрос о причинах его «бездействия», несмотря на многочисленные высказывания Трампа о неудовлетворенности скоростью урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома возразил, отметив, что ввел санкции против Индии, которая является одним из главных покупателей российских энергоресурсов.

«И я еще не приступил ни ко второму, ни к третьему этапу», — отметил Трамп.

6 августа президент США подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в ответ на то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть.

