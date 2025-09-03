Трамп раскрыл планы на случай недовольства мирным процессом по Украине

Трамп заявил, что имеет два плана на случай недовольства процессом по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в планах еще два этапа действий на случай недовольства скоростью мирного процесса по конфликту на Украине. Его выступление транслирует агентство Associated Press.

Американскому лидеру задали вопрос о причинах его «бездействия», несмотря на многочисленные высказывания Трампа о неудовлетворенности скоростью урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома возразил, отметив, что ввел санкции против Индии, которая является одним из главных покупателей российских энергоресурсов.

«И я еще не приступил ни ко второму, ни к третьему этапу», — отметил Трамп.

6 августа президент США подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в ответ на то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть.