Незваный гость украл все подарки молодоженов на свадьбе

В США мужчина проник на чужую свадьбу и украл все подарки молодоженов

В городе Глендейл, США, незваный гость украл деньги, которые молодоженам подарили на свадьбу, и попал на видео. Об этом сообщает ABC 7.

После церемонии бракосочетания молодожены Джордж и Надин Фарахат собрали гостей в банкетном зале. В ходе празднования никто не заметил, что на свадьбу проник незнакомец.

Как потом стало ясно благодаря записям с камер видеонаблюдения, мужчина находился на вечеринке не менее полутора часов. Он стоял рядом с родственниками жениха и невесты, ходил в туалет и даже выпил что-то за барной стойкой. В какой-то момент мужчина подошел к коробке, куда гости бросали деньги и другие подарки для молодоженов, схватил ее и убежал. На улице его ждала машина. Он запрыгнул в нее и скрылся.

«Как только мы узнали, что произошло, музыка отключилась, все сразу же прекратилось, — рассказала Надин. — В итоге я сидела на танцполе и рыдала в окружении друзей и родственников». По предварительным оценкам, вор забрал с собой 80-100 тысяч долларов (6,4-8 миллионов рублей).

Как подчеркнули Надин и Джордж, они надеются, что вора поймают. Молодожены отметили, что не планируют унывать, а хотят верить, что этот инцидент — самое страшное, что произойдет в их брачной жизни.

