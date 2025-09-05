Опубликовано первое фото из суда задержанной с наркотиками звезды фильмов «Холоп» и «Лед»

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную по делу о наркотиках, доставили в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованном первом фото из суда видно, как актрису ведут в зал на заседание. Там ей изберут меру пресечения.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, где у нее обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Ранее сообщалось, что следствие просит отправить ее под домашний арест. Тарасовой вменяется статья 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Ей грозит до семи лет колонии.

Актриса известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».