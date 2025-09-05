Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:08, 5 сентября 2025Силовые структуры

Опубликовано первое фото из суда задержанной с наркотиками звезды фильмов «Холоп» и «Лед»

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную по делу о наркотиках, доставили в суд
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную по делу о наркотиках, доставили в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На опубликованном первом фото из суда видно, как актрису ведут в зал на заседание. Там ей изберут меру пресечения.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, где у нее обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Ранее сообщалось, что следствие просит отправить ее под домашний арест. Тарасовой вменяется статья 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Ей грозит до семи лет колонии.

Актриса известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам назвали время продления аномального тепла

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости