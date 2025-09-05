Россия
16:57, 5 сентября 2025Россия

Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

Герой РФ Головин рассказал о подрыве на мине в Мариуполе, это лишило его ноги
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Mash | Мэш / VKvideo

Герой России Владислав Головин с позывным Струна рассказал о ранении, полученном им во время штурма Мариуполя. Интервью с ним опубликовало издание Mash во «ВКонтакте».

Головин получил известность в первые месяцы спецоперации. Многим россиянам запомнились видеорепортажи штурма городской застройки Мариуполя, на которых присутствовал офицер. Он всегда стоял спиной к камере, его узнавали по характерному рюкзаку красного цвета.

Головин рассказал, что, подорвавшись на мине, он не сразу осознал случившееся. Он пояснил, что получил ранение во время разведки. При выходе на задание путь был свободен, однако во время движения назад дорога уже была заминирована противником.

«Сидя на пятой точке, понимаешь, что двигаться не в полном объеме можешь», — описал Головин свои ощущения вскоре после ранения. Затем офицер оказал себе первую помощь. Пытавшийся помочь ему сослуживец сам подорвался на еще одной мине.

Справиться с последствиями ранения Головину, по его словам, помогла поддержка.

Уже после восстановления Головин занялся общественной деятельностью. В 2024 году офицер возглавил Главного штаба «Юнармии». Головин — один из первых участников программы «Время героев».

