Песков назвал ошибкой возможное решение России

Песков: Россия не собирается разворачиваться с Востока, это было бы ошибкой

Решение России уйти с Востока было бы ошибкой, она не сбирается никуда разворачиваться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит «Аргументы и факты».

«Никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, в сущности, и была на Востоке. Процессы трансформации в мире приводят к тому, что государства Глобального Юга объединяются вокруг общего видения необходимости изменения всей системы международных отношений. Они не намерены жить под диктовку кого-то в однополярном мире», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что страны Глобального Юга объединяются в видении того, что необходимо руководствоваться «духом, принципами и Уставом ООН». Он отметил, что Россия развивает партнерство с Китаем и со всеми другими странами региона, которые «тоже заинтересованы в том, чтобы поддерживать дружеские отношения с Москвой».

3 сентября президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своего визита в Китай, в ходе которого он поучаствовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Глава государства отметил, что длительный визит в Китай позволил ему многократно встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке и обсудить самые важные темы.