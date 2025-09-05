Политолог назвал политику Слюсаря ставкой на инновации и промышленность Ростовской области

Политолог назвал ключевые ориентиры обновленной стратегии Дона

Стратегия Юрия Слюсаря опирается на технологическую трансформацию экономики — в приоритетах цифровые технологии и искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, агротех и биотехнологии, микроэлектроника, робототехника и мехатроника, умная логистика, медтех и фарма, энергетика и «зеленые» решения, новые материалы и химия. Так политолог, президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал итоги форума «Стратегия развития Ростовской области до 2030 года».

«Социальный блок включает поддержку семей, развитие здравоохранения и образования, в том числе строительство кампуса "ДонТех". Для реализации предусмотрены модернизация жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной инфраструктуры и новые финансовые механизмы, включая закрепление части налога на доходы физических лиц за муниципальными бюджетами. В целевых ориентирах заявлен рост валового регионального продукта к 2030 году до 4,6 триллиона рублей и увеличение инвестиций в основной капитал», — отметил Евгений Минченко.

В Ростове-на-Дону прошел форум «Стратегия развития Ростовской области до 2030 года», на котором временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь представил предварительные итоги общественного обсуждения обновленного документа. Мероприятие собрало более тысячи участников из всех муниципалитетов региона, в том числе заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина (по ВКС), первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя председателя Государственной думы Викторию Абрамченко; модератором выступила телеведущая, председатель «Союза женщин России» Мария Ситтель.

С инициативой обновить стратегию глава региона выступил в апреле, чтобы учесть запуск новых национальных проектов и реальные запросы жителей. Работа шла летом в формате стратегических сессий с участием экспертов и жителей всех муниципалитетов: в обсуждении приняли участие 12 000 человек, собрано более 16 000 идей и предложений, в том числе через специальный сайт. Все материалы анализируют профильные министерства правительства Ростовской области; их учтут при финальной доработке стратегии и при формировании бюджета на следующие три года. Затем документ направят на согласование в федеральные органы власти.

Обращаясь к участникам форума, Юрий Слюсарь напомнил о поддержке на прошедшей 18 августа встрече в Кремле идеи позиционирования Ростовской области как южной столицы России. «У сильного региона нет права жить по инерции. Нам необходимо быть на шаг впереди: отвечать на новые вызовы, учесть в документе национальные проекты. Но при всей масштабности задач главный ориентир остается прежним: обновленная стратегия должна менять жизнь людей к лучшему», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В социальной повестке среди предложений жителей и экспертов — программа «Подарок новорожденному», внедрение практики «Социальная няня» для семей с детьми до трех лет, продление единовременной выплаты в 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего и последующих детей, введение единовременной выплаты в 100 тысяч рублей для будущих мам-студенток при постановке на учет по беременности, работа с семьями участников СВО по принципу «одного окна».

Предусмотрены продление работы «поезда здоровья», строительство многофункционального реабилитационного центра федерального уровня и меры поддержки медицинских работников. В образовании — строительство кампуса мирового уровня на базе ДГТУ стоимостью 30 миллиардов рублей и расширение сети образовательных организаций с казачьим уклоном.

Инфраструктурные решения включают внедрение новых принципов градостроительной политики с упором на комплексное развитие территорий, масштабное обновление коммунального хозяйства с финансированием более 10 миллиардов рублей на два года, завершение строительства ростовского транспортного кольца, где из 110 километров построены 102 километра и оставшийся объем работ оценивается примерно в 30 миллиардов рублей, а также реформу общественного транспорта: переход перевозчиков на брутто-контракты и запуск единых пересадочных карт.

Экономические цели предполагают рост валового регионального продукта к 2030 году до 4,6 триллиона рублей и увеличение объема инвестиций в основной капитал до триллиона рублей, развитие переработки и производств с высокой добавленной стоимостью, локализацию производственных цепочек. С января единые нормативы отчислений налога на доходы физических лиц будут закреплены за местными бюджетами, что даст муниципалитетам около 40 миллиардов рублей, включая 8 миллиардов дополнительно.

Среди задач — формирование главного логистического центра национального масштаба на юге России, поддержка агропромышленного комплекса, включая мораторий на банкротство хозяйств, льготные кредиты и лизинговые программы, а также развитие системы агроагрегаторов для доступа малых и средних производителей к рынку и торговым сетям.

«Предыдущая стратегия создавалась в другой реальности. Мы еще не говорили о технологическом суверенитете как о жизненно необходимом приоритете. Теперь этот блок занял важное место в обновленной стратегии Донского края. У Ростовской области есть все шансы стать одним из ведущих технополисов», — пояснила депутат Государственной думы Виктория Абрамченко.

