Появились фото не выжившей в Киргизии первой в СССР команды альпинисток

KP.RU публикует фото первой в СССР команды альпинисток, погибших на Памире
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Крепс Борис / ТАСС

На фоне ситуации с застрявшей в горах Киргизии россиянкой Натальей Наговициной в СМИ появились новые фото первой в СССР команды альпинисток, не выжившей на Памире. Кадры публикует KP.RU.

Уточняется, что ЧП произошло на пике Ленина в Киргизии в 1974 году. Восемь девушек были вынуждены задержаться на высоте, поскольку погода ухудшилась. В результате никому из группы не удалось выжить.

47-летняя Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа и не смогла спуститься с вершины. 23 августа было объявлено о завершении операции по ее спасению. Позже, 3 сентября, Федерация альпинизма России (ФАР) отказалась подтверждать смерть застрявшей на пике Победы Натальи Наговициной.

