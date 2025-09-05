Путин: Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор

Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент РФ Владиммир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом пишет РИА Новости.

«Это комплексная система, которая позволит объединить водный, железнодорожный, автомобильный транспорт», — подчеркнул глава государства.

Как уточнил политик, Трансарктический коридор должен работать в интересах экономики России, регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике увеличивают пропускную способность Северного морского пути.