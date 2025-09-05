Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 5 сентября 2025Россия

Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор

Путин: Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Oblov / Shutterstock / Fotodom

Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент РФ Владиммир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом пишет РИА Новости.

«Это комплексная система, которая позволит объединить водный, железнодорожный, автомобильный транспорт», — подчеркнул глава государства.

Как уточнил политик, Трансарктический коридор должен работать в интересах экономики России, регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике увеличивают пропускную способность Северного морского пути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Песков ответил на вопрос о сроках оглашения Путиным послания Федеральному собранию

    Тревел-блогерша описала узбекских женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу»

    Путин призвал не верить прогнозам специалистов из интернета

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Песков оценил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор

    Путин предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

    В Android появится полезная функция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости