Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 5 сентября 2025Силовые структуры

Приехавшего к матери молодого россиянина изрезали ножом из-за замечания

В Дагестане задержан подросток, убивший ножом мужчину из-за замечания
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане задержан 16-летний подросток, изрезавший ножом 22-летнего мужчину из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным канала, пострадавший приехал навестить мать в село Сабнова. Вечером на улице двое подростков шумели и он вышел к ним и попросил не орать. В ответ фигурант достал нож и ударил его в живот и предплечье. Он был госпитализирован. Медики пытались спасти молодого мужчину, но не смогли.

Ранее сообщалось, что под Белгородом арестован 39-летний мужчина, избивший и изрезавший ножом соседа из-за громкой музыки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    В России заметили «радиационные» туманы

    Почесывание спины за деньги стало новым вирусным трендом

    После завершения сессии ВЭФ Путин вернулся к своему месту с одной целью

    Выброшенный в ковре после расправы россиянин выжил благодаря прохожим

    Европу и США обвинили в гибели 38 миллионов человек из-за санкций

    «Самая сексуальная в мире судья» в крошечном бикини попала на обложку журнала

    Агрессивный россиянин устроил дебош в самолете и заплатил за это десятки тысяч рублей

    Путин высказался о ловушке сырьевого партнера для России

    Футболист «Спартака» заявил о желании задать один вопрос Карпину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости