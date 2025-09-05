Приехавшего к матери молодого россиянина изрезали ножом из-за замечания

В Дагестане задержан подросток, убивший ножом мужчину из-за замечания

В Дагестане задержан 16-летний подросток, изрезавший ножом 22-летнего мужчину из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По данным канала, пострадавший приехал навестить мать в село Сабнова. Вечером на улице двое подростков шумели и он вышел к ним и попросил не орать. В ответ фигурант достал нож и ударил его в живот и предплечье. Он был госпитализирован. Медики пытались спасти молодого мужчину, но не смогли.

Ранее сообщалось, что под Белгородом арестован 39-летний мужчина, избивший и изрезавший ножом соседа из-за громкой музыки.