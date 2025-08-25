Обезумевший из-за громкой музыки соседа россиянин получит до 15 лет колонии

Под Белгородом арестовали мужчину, убившего соседа из-за громкой музыки

Под Белгородом арестован 39-летний мужчина, избивший и изрезавший ножом соседа из-за громкой музыки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Белгородской области.

По данным следствия, фигурант в течение длительного времени ссорился с соседом, который любил слушать в своем автомобиле громкую музыку. 15 июня меломан в очередной раз спустился в машину и включил музыку. В ответ на это обвиняемый взял металлический прут и нож, пришел к нему и напал. Он повалил мужчину на лестницу и не менее четырех раз ударил его ножом, а также не менее трех раз ударил прутом по голове, телу и конечностям. Пострадавший был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Все материалы будут переданы в суд. По этой статье мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Нальчике возбудили дело против местного жителя, расправившегося с соседом из-за забора.