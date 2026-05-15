Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:59, 15 мая 2026Мир

Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

Трамп заявил, что требование о вывозе урана из Ирана нужно скорее для пиара
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что требование о вывозе иранского урана с объектов, подвергшихся ударам, нужно скорее для пиара, чем из соображений безопасности. Его слова передает Bloomberg.

«На самом деле, я просто почувствовал бы себя лучше, если бы получил это [иранский уран]... Но, думаю, это скорее вопрос пиара, чем чего-либо еще», — отметил американский лидер.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что американская сторона ведет постоянное наблюдение за тремя иранскими объектами с помощью камер и других средств разведки.

Однако Трамп также допустил возможность повторной бомбардировки ядерных объектов. «Мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится», — сказал он.

Ранее президент США заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил помощь по иранскому вопросу. «Он сказал: если я могу хоть чем-то помочь, то я хотел бы помочь», — сообщил глава Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

    Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

    В Европе допустили новый конфликт из-за США и Польши

    На Западе раскрыли причины выхода интервью Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского

    Дрон помог поймать браконьера в России

    Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

    Российский ответ Starlink запатентовал наземный терминал

    Последствия мощной атаки ВСУ на столицу российского региона сняли на видео

    Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл неожиданное последствие своей удачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok