Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

Трамп заявил, что требование о вывозе урана из Ирана нужно скорее для пиара

Президент США Дональд Трамп заявил, что требование о вывозе иранского урана с объектов, подвергшихся ударам, нужно скорее для пиара, чем из соображений безопасности. Его слова передает Bloomberg.

«На самом деле, я просто почувствовал бы себя лучше, если бы получил это [иранский уран]... Но, думаю, это скорее вопрос пиара, чем чего-либо еще», — отметил американский лидер.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что американская сторона ведет постоянное наблюдение за тремя иранскими объектами с помощью камер и других средств разведки.

Однако Трамп также допустил возможность повторной бомбардировки ядерных объектов. «Мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится», — сказал он.

Ранее президент США заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил помощь по иранскому вопросу. «Он сказал: если я могу хоть чем-то помочь, то я хотел бы помочь», — сообщил глава Белого дома.