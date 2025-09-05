Проверка Генпрокуратуры вскрыла создание искусственной очереди на границе с Китаем

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума ВЭФ-2025 на секции «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» сообщил о том, что проверка Генпрокуратуры вскрыла создание искусственной очереди на границе с Китаем, передает корреспондент «Ленты.ру».

К Краснову на личный прием пришел представитель предприятия, который пожаловался на невозможность зарезервировать дату и время прохождения пропускного пункта «Забайкалье».

«Проверка вскрыла создание искусственной очередности с последующей продажей в ней мест по 20 тысяч рублей за транспортное средство», — пояснил генпрокурор.

Совместно с сотрудниками органов безопасности и таможни Генпрокуратура пресекла противоправную деятельность. По инициативе ведомства вносятся изменения, которые позволят регистрироваться в очереди только перевозчикам.

В рамках ВЭФ-2025 Краснов также рассказал, что Генпрокуратура подготовила поправки в действующее законодательство, которые должны обеспечить гарантированное соблюдение прав предпринимателей.