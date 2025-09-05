Экономика
10:16, 5 сентября 2025Экономика

Путин назвал условие снижения инфляции в России

Путин: Для борьбы с инфляцией России нужна мягкая посадка экономики
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Для эффективной борьбы с инфляцией и устойчивого замедления темпов роста потребительских цен российской экономике необходима мягкая посадка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Слова главы государства приводит ТАСС.

Мягкая посадка в экономике обозначает ситуацию, при которой темпы увеличения национального ВВП постепенно замедляются после периода бурного роста, но при этом удается избежать перехода к глубокой рецессии. Именно такой сценарий, по мнению Путина, сейчас необходим российской экономике. «Мы целенаправленно это, специально делаем», — резюмировал президент.

Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Сегодня

Он напомнил, что темпы роста ВВП РФ последние несколько лет стабильно увеличивались. В этом году наметилась противоположная тенденция, а инфляция по-прежнему остается высокой. Это является проблемой макроэкономического характера, которую необходимо решать. «Для этого нужно обеспечить мягкую, спокойную посадку экономики», — заключил Путин.

В этом плане резкое снижение ключевой ставки России сейчас невыгодно, отмечал ранее президент. Если руководство Центробанка (ЦБ) сильно ослабит денежно-кредитную политику, это может привести к очередному витку ускорения инфляции. Для приближения к таргету в 4 процента необходимо более плавное движение ключевой ставки, так как августовский тренд замедления роста цен был во многом обусловлен сезонными факторами.

