Экономика
10:29, 5 сентября 2025Экономика

Путин опроверг мнение о стагнации российской экономики

Владимир Путин на ВЭФ опроверг мнение о технической стагнации экономики России
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент России Владимир Путин опроверг мнение о стагнации российской экономики. Об этом он заявил в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

Главу государства спросили, согласен ли он с оценкой, что экономика страны находится в состоянии технической стагнации. Он отметил, что у многих представителей рынка и членов правительства сложилось мнение, что ключевая ставка в России завышена, но Центробанк держит денежно-кредитную политику жесткой, чтобы побороть инфляцию.

«Вы сами жаловались на цены в магазинах. Вот цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены припали, чтобы они не росли. Можно говорить о чем угодно. Я сейчас не хочу давать оценок. У меня есть свое мнение, разумеется, сейчас не хочу давать оценок о работе Центрального банка», — пояснил Путин.

По мнению Путина, текущая политика проводится целенаправленно и специально. ВВП страны в позапрошлом составил 4,3 процента, а в прошлом — 4,4 процента. Однако вместе с ростом экономики выросла и инфляция. Чтобы справиться с проблемами макроэкономического характера нужно обеспечить мягкую, спокойную посадку экономики и затормозить рост цен, добавил он.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России оживет, когда ключевая ставка достигнет 12 процентов или опустится еще ниже. Но пока что фаза охлаждения в экономике продолжается, что видно по темпам роста ВВП и темпам роста промышленности. Он также отметил, что важна не столько номинальная ставка, сколько реальная. На сегодняшний день реальная ставка является одной из самых высоких в мире, подчеркнул президент Сбера.

