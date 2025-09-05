Экономика
07:40, 5 сентября 2025Экономика

Путин предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил с 2027 года ввести на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что, учитывая накопленный успешный опыт, предлагается сделать решительный шаг — бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов, внедрить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса, начиная с 1 января 2027 года.

Ранее Путин назвал приоритет России на текущее столетие. По его словам, таковым в 21 веке обозначено развитие Дальнего Востока и Сибири. Роль Дальнего Востока нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей, подчеркнул российский лидер.

